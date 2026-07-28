Josep Ramon Casañé Albareda
‘HOUSE’
No ens en podem fer a la idea, que difícil imaginar un aplec sense tu.
Has estat una persona irrepetible i imprescindible per a tots nosaltres. Sempre alegre i de bon humor, honest, sincer, respectuós i conciliador.
El rei de la pista de ball, ningú com tu sabia el que era gaudir de la vida i la música.
El buit que ens deixes és immens, has deixat una empremta inesborrable en tots els que t’hem conegut.
Vola alt, amic!
COLLA EL PUNTAZO
( Lleida, 28 de juliol del 2026 )