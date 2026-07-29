Josep Ramon Casañé Albareda
La teva presència sumava vida, respirava alegria, s’intuïa diversió. Eres motiu de trobada, de saber que si tu hi eres, aquell seria un bon dia. Has sabut gaudir de la vida i ens l’has fet gaudir.
El bon ambient de la Vermu és gràcies a persones com tu, on sabies convertir un simple dia en un dia per recordar.
Deixes un buit immens a les nostres vides, en el nostre dia a dia. Saber que no entraràs per la porta fa que res sigui el mateix.
Descansa en pau, House.
Fins sempre, de part de la teva família de La Vermuteria 45.
( Lleida, 29 de juliol del 2026 )