Maria Dolors Tasies Guerrero
VÍDUA DE CARMELO GUALLAR SALAS. BOTIGUERA, MARE I PADRINA.
Ha mort el dia 31 de juliol als 83 anys.
Els teus fills, Alexis, Cristina i Víctor; fills polítics, Elena, Lise i Adrià; nets, Miquel, Marc, Albert, Biel, Maria, Enric i Noah; família tota i la raó social Bolsos Tasie’s.
T’estimarem i et recordarem sempre.
( La vetlla tindrà lloc avui dia 1 d’agost a les 10. 30 h. D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià. Lleida, 1 d’agost del 2026 )