Ramona Gusí Palacín
VÍDUA DE DOMINGO GÓMEZ MARÍN
Ha mort el dia 1 d’agost del 2026 als 92 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
El seu fill, Josep Lluís; jove, Mercè; nets, Albert, Gabriel i Laia, Maria i Roc, i Inés; besnet, Roc i família tota, us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns dia 3, a les 10.00 h, a l’església parroquial de Sant Llorenç.
( D. M. : Vetllatori La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 2 d’agost del 2026 )