Antònia Barrena Rufes
Ha mort cristianament el dia 12 de novembre del 2026 als 83 anys.
El seu espòs, Dionisio Tello; fills, Dionisio, Albert, Pilar, Tots els Sants, Jesús i Judith; fills polítics, Pilar, Blesi, Carlos, Ester, Sònia i Carlos; nets, Desiré, Ariadna, Sants, Elena, Adrià, Carla i Martina; besnets, Alma i Alegra; germans, Pilar i Manel; nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dissabte dia 14,a les 11.15 hores, al santuari de Santa Teresina, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 14 de novembre del 2026 )