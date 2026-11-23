Maria Pont Mestres
VÍDUA DE ROSENDO PERUCHO ENJAIME
Ha mort el dia 21 de novembre del 2026 als 76 anys d’edat.
Les seves filles, Ester i Cristina; fills polítics, Said (†) i Enrique; nets, Alex, Ismael i Enric; germana, Teresina; cunyats, nebots, cosins, família tota i amics.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimarts, dia 24, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( Lleida, 23 de novembre del 2026 )