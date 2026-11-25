Francisco JavierClavera Borrás

Ha fallecido el día 23 de noviembre de 2026 a los 90 años.

Su esposa, M. Teresa Tarragó; hijos, Javi (†) y Genina, Chiqui (†) y Nacho, María y Alfredo; nietos, Pablo y Nacho, Amelia y Tess, Javi, María y Alba; hermanos, cuñados, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Jaume.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. . Lleida, 25 de noviembre de 2026. )