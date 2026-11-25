Víctor Antonio Hereu Arbonés
Descansà en pau el dia 24 de novembre del 2026 als 74 anys.
En record del nostre estimat. El teu amor, els teus valors i tots els moments compartits quedaran per sempre dinsdels nostres cors.Avui ens acomiadem de tu amb una tristesa immensa, però també amb la pau de saber que has estat molt estimat. No és un adeu, és un fins que ens tornem a trobar.Amb tot el nostre amor, et recordarem sempre. Gràcies per haver format part de les nostres vides. El teu record viurà eternament en nosaltres. Descansa en pau. T’estimarem sempre.
La seva esposa, Rosa; fills, Víctor i Iris; fills polítics, Laia i David; nets, India, Clara i Víctor; germana, M. Carme; família tota i amics us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.30 hores, a la parròquia Mare de Déu de Montserrat (Partida d’Alpicat, 12, de Lleida).
( Lleida, 25 de novembre del 2026 )