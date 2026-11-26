Alfonso Taboada Cubas

Ha muerto cristianamente el día 25 de noviembre de 2026a los 82 años.

Sus hijos, Albert, Alfons, Eva, Santi y Joel; nietos, hermanos y demás familia os ruegan una oración por su reposo eterno.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana día 27, a las 11.30 h, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 26 de noviembre de 2026 )