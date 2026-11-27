Rosa Sellart Torné
VÍDUA DE JOAN CASES MARTÍ
Ha mort cristianament el dia 25 de novembre del 2026 als 88 anys.
Els qui l’estimem: fill, Josep; filla política, M. Carmen; nets, Oscar i Sergi; germana, M. Carmen, nebots i família tota us preguem que la tingueu present en el vostre record.
Assabentem els nostres amics i coneguts de tan sentida pèrdua. La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dissabte dia 28, a les 12 del migdia, a l’església de Montgai.
( D. M. : Sala de Vetlla de Montgai. Plaça de l’Església, s/n. Lleida, 27 de novembre del 2026 )