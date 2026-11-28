Carmen González Ortiz
VÍDUA DE VICTORIANO ROMERO MARTÍNEZ
Ha mort cristianament el dia 26 de novembre del 2026 als 98 anys.
Els seus fills, Victor, Isidro i Trini; fills polítics, Neus, Conxita i Joan; nets, Victor, Marina, Laia i Joan; besnets, Miquel, Mia, Iria, Nuria i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dissabte dia 28, a les 11.30 hores, a la sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 28 de novembre del 2026 )