La Boscana, del xef lleidatà Joel Castanyé, guanya la segona estrella Michelín

El xef ha reivindicat la vida i la gastronomia rural al seu discurs d'agraïment

Joel Castanyé agraeix la segona estrella durant l'entrega de guardons.

Joel Castanyé agraeix la segona estrella durant l'entrega de guardons.

La gala de les Estrelles Michelín 2026 ha distingit a La Boscana, el restaurant de Bellvís del xef lleidatà Joel Castanyé, amb la segona estrella Michelín. Castanyé aconsegueix la seua segona estrella després de 9 anys d'aconseguir la primera. 

Castanyé ha compartit escenari amb referents de la gastronomia catalana com Albert Adrià o Ramon Freixa, que també han aconseguit 2 estrelles per Enigma i Ramon Freixa, respectivament. 

Durant el seu discurs d'agraïment, Castanyé ha agraït a la seua mare, de 82 anys, que "segueix donant guerra a l'ofici" i que ha vist la gala des de fora del teatre perquè "volia entrar, però no té entrada". També ha aprofitat l'ocasió per agrair el premi al seu equip i a la seua dona, que es veia molt emocionada mentre Castanyé recollia el premi.

Per últim, Castanyé ha compartit el premi amb Lleida, el Pla d'Urgell i Bellvís. "El rural és meravellós", ha afirmat.

Es mantenen els restaurants amb 3 estrelles Michelín

Els 16 restaurants amb 3 estrelles Michelín el 2025 les han mantingut el 2026, entre les que destaquen les barcelonines ABaC, de Jordi Cruz, Disfrutar, de Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, o El Celler de Can Roca, dels gironins germans Roca, entre altres.

