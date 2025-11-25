La Boscana, del xef lleidatà Joel Castanyé, guanya la segona estrella Michelín
El xef ha reivindicat la vida i la gastronomia rural al seu discurs d'agraïment
La gala de les Estrelles Michelín 2026 ha distingit a La Boscana, el restaurant de Bellvís del xef lleidatà Joel Castanyé, amb la segona estrella Michelín. Castanyé aconsegueix la seua segona estrella després de 9 anys d'aconseguir la primera.
Castanyé ha compartit escenari amb referents de la gastronomia catalana com Albert Adrià o Ramon Freixa, que també han aconseguit 2 estrelles per Enigma i Ramon Freixa, respectivament.
Durant el seu discurs d'agraïment, Castanyé ha agraït a la seua mare, de 82 anys, que "segueix donant guerra a l'ofici" i que ha vist la gala des de fora del teatre perquè "volia entrar, però no té entrada". També ha aprofitat l'ocasió per agrair el premi al seu equip i a la seua dona, que es veia molt emocionada mentre Castanyé recollia el premi.
Per últim, Castanyé ha compartit el premi amb Lleida, el Pla d'Urgell i Bellvís. "El rural és meravellós", ha afirmat.
Es mantenen els restaurants amb 3 estrelles Michelín
Els 16 restaurants amb 3 estrelles Michelín el 2025 les han mantingut el 2026, entre les que destaquen les barcelonines ABaC, de Jordi Cruz, Disfrutar, de Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, o El Celler de Can Roca, dels gironins germans Roca, entre altres.