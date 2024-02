detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Adopteu un enfocament diferent i recolzeu-lo amb disciplina, i us obrireu camí fins a la línia de meta. No compteu amb ajuda externa. El que aconseguiu avui us farà sentir agraïts demà.