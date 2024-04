detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Si és necessari apliqueu pressió per desvincular-vos d’algú que us empeny a fer alguna cosa qüestionable. Feu-vos-en càrrec; envieu una vibra que no permeti que ningú s’aprofiti de vosaltres.