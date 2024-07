detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Abstingueu-vos de treballar en coses que no podeu canviar. Concentreu-vos en el que és factible i promoureu la comoditat i l’alegria. Ser directe us estalviarà temps i diners.