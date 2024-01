detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Considereu què és millor per a vosaltres i oferiu el que sigui factible. Allunyeu-vos de qualsevol que intenti manipular-vos per fer una cosa que no s’ajusti als propòsits.