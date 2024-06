detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Cal que us cenyiu al que és bàsic. Preneu-vos un moment per digerir el que es diu o es fa abans de reaccionar. Dirigiu l’energia a ajudar una causa o a algú que aprecieu.