Què et diu per avui el teu signe del zodíac?No dubteu; seguiu l’instint i protegiu-vos a vosaltres i a la vostra reputació. Un canvi que inicieu us tranquil·litzarà. Un pla creatiu o innovador us serà de gran utilitat.