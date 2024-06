detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Canalitzeu l’energia cap a una cosa que tingui significat i un propòsit definit. Deixar enrere els assoliments us tranquil·litzarà i marcarà diferència en el que pugueu estalviar.