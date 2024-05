detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Sacsegeu les coses i aviam què en queda. Qüestioneu qualsevol persona que no sembli estar a la mateixa pàgina que vosaltres. Trobar el vostre grup us portarà al creixement.