Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Poseu fi a tot allò que no sigui bo per a vosaltres. Digueu no a la temptació, a la indulgència i a les persones que intenten aprofitar-se de vosaltres. Concentreu-vos en el que sí que podeu fer.