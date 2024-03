detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Necessitareu ajuda per decidir en qui podeu confiar. Cuideu-vos, calmeu l’ànima i torneu a temps més senzills. La relaxació us permetrà veure les coses diferents. Allunyeu-vos de males influències.