Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Confiar en els altres us decebrà. No deixeu que l’ego guiï el camí. La intenció de fer el millor que pugueu superarà amb escreix l’intent de demostrar la vostra vàlua.