Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Canvieu el que no us agrada i tireu endavant. Deixeu de perdre el temps; concentreu-vos en el que és significatiu. Trieu passatemps que us facin sentir bé amb qui sou i amb el que aporteu.