Innovacions Sorprenents en el MWC 2024: Pantalles Flexibles i Cafè Autònom

Descobreix les tecnologies més destacades, des de la pantalla AI pin fins l’anell mesurador de Samsung.

En el Mobile World Congress 2024, les excentricitats tecnològiques roben el protagonisme. Destaquen la pantalla flexible de Motorola, el revolucionari AI pin d’Humane i un inusual vehicle autònom que serveix cafè.

AI pin d’Humane: Un intel·ligent dispositiu que es penja a la roba i projecta una pantalla a la mà, integrant intel·ligència artificial per a funcions com a reproducció de música, traduccions i més. Una alternativa en situacions específiques per $699.

Portàtil Transparent de Lenovo: El ThinkBook Transparent Laptop Concept, amb superfícies transparents, ofereix una experiència única per a dissenyadors i entreteniment digital. Tot i que encara necessita millores, promet innovació.

Xiaomi SU7: El primer cotxe elèctric de Xiaomi, amb disseny inspirat en Tesla, autonomia de 800 km i potència de 664 cavalls. Un pas audaç de la marca de smartphones al sector automotriu.

Prototip de Pantalla Adaptativa de Motorola: Una pantalla plegable que es doblega fins convertir-se en un wearable. Tot i que encara en fase d’exhibició, suggereix futures innovacions en dispositius mòbils.

Vehicle Autònom de Rhea: Una màquina expenedora de cafè muntada en un vehicle autònom, desenvolupat per Neolix i Rhea. Pròxim a operar a l’aeroport de Shenzhen, busca maximitzar la distribució de cafè.

Anell Galaxy de Samsung: Encara que en fase prototip, el Galaxy Ring mesura paràmetres fisiològics des del dit, oferint dades de salut personal i benestar.

El MWC 2024 no només és un aparador de smartphones, sinó una finestra a les innovacions més sorprenents del món tecnològic.