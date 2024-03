Pedro Sánchez anuncia un projecte de ChatGPT espanyol per trencar biaixos lingüístics

En un anunci revolucionari en el Mobile World Congress de Barcelona, el president Pedro Sánchez va presentar un projecte pioner per al desenvolupament d’un ChatGPT espanyol. Aquest model d’intel·ligència artificial estarà entrenat en castellà i les llengües cooficials d’Espanya, fomentant la diversitat lingüística i cultural. A diferència dels chatbots generals, aquest model fundacional permetrà adaptacions específiques per a empreses i organismes públics, promovent la creació de chatbots especialitzats. La iniciativa sorgeix com a resposta a la necessitat de superar biaixos i limitacions dels models anglocèntrics, destacant la diversitat espanyola.

Aquest projecte enfronta desafiaments tecnològics significatius, com la necessitat de capacitat computacional massiva i la col·laboració amb institucions com el Barcelona Supercomputing Center (BSC). Malgrat els reptes, s’espera tenir un model GPT-3 disponible en castellà i llengües cooficials per a finals de 2024, avançant cap a un model GPT-4 amb més dades i recursos.

L’objectiu no només és millorar la precisió lingüística i el coneixement contextual de l’IA, sinó també impulsar estratègicament una potent indústria tecnològica a Espanya. La inversió en tecnologies lingüístiques busca posicionar Espanya com a líder en un mercat global multilingüe, amb beneficis culturals, històrics i econòmics.