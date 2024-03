Marina Pérez Castellví: “Utilitzo l’humor per reivindicar Lleida a TikTok”

detail.info.publicated TEXT I FOTO: ALEIX BLANCH I INÉS GARCÍA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Promoure i posar Lleida al mapa de les xarxes ha portat la Marina Pérez, estudiant de Comunicació i Periodisme Audiovisual de la UdL, a obrir un compte a TikTok. Amb el nom @marinadorqueguai ja s’ha fet un lloc entre la comunitat virtual i avui per avui ja acumula 16.300 seguidors a la xarxa i els seus vídeos més virals superen el mig milió de visites.

Quin tipus de contingut fas a les xarxes? Primer acostumava a fer contingut d’humor, però a TikTok t’has d’especialitzar per poder destacar. Jo veia que molta gent creava contingut en català, però ningú reivindicava Lleida. Llavors vaig decidir començar a penjar històries de la ciutat abraçant-la i rient-me una mica de tot. Els vídeos van agradar molt. Els meus continguts sempre fets amb un toc d’humor volen donar visibilitat a Lleida, ja que ningú ho fa.

No és gaire habitual escoltar accent lleidatà a TikTok... Jo vaig començar a fer vídeos en català d’humor i molta gent no em prenia seriosament perquè deia que parlava molt estrany o malament. Això no és així, però el que passa és que el lleidatà no té gens de representació a les xarxes.

Estem acostumats a sentir el mateix català, jo vaig abraçar el lleidatà perquè falten referents. Penso que s’han de normalitzar tots els accents. He agafat aquesta referència i l’he volgut compartir a la plataforma de TikTok perquè la gent conegui altres realitats i cultura fora del que són Barcelona o Girona.

Cal trencar estereotips? És veritat que tinc alguns vídeos que són molt estereotipats fent ironia, i intento trencar aquests estereotips perquè la gent conegui com és la ciutat realment i no es quedi amb el més superficial.

Crear un perfil a les xarxes socials i que tingui èxit no és fàcil, perquè s’ha de saber comunicar i enganxar una audiència. Des de sempre he sigut una persona molt comunicativa. De petita feia teatre i m’agrada parlar davant del públic. En un futur voldria dedicar-me al món de la comunicació. A més, gaudeixo molt expressant-me davant d’una càmera. Així que, com tanta gent, a partir de la covid vaig crear un perfil i vaig començar a gravar contingut.

Hi ha pocs tiktokers en català a les xarxes. Creus que en un altre idioma arribaries més lluny? Vaig començar en català i mai m’he plantejat canviar d’idioma perquè és la meva llengua. Amb tothom parlo en català, si ho faig amb el meu entorn, no ho canviaré a TikTok. Intento ser jo mateixa a les xarxes i no ho seria parlant en castellà.

Has rebut alguna crítica? Sempre hi ha el típic comentari patriòtic com “viva España” o “habla en español” però jo la veritat es que me’n ric. La gent és molt valenta amagada darrere una pantalla i alguns volen polititzar el contingut en català. Però no tot és negatiu, de vegades em paren pel carrer i em diuen “gràcies per fer aquests vídeos, m’agraden molt”.

Quins plans de futur tens respecte les xarxes socials? De moment ho faig perquè és un hobbie i m’ho passo bé. Les xarxes són una via per poder arribar a ser comunicadora professional, i crec que poden ser una oportunitat per arribar a públics nous. Voldria continuar creixent i fent vídeos. A curt termini voldria ser més constant i seguir expressant-me tal com soc perquè la gent, sigui d’on sigui, es diverteixi mirant els meus vídeos sobre la meva ciutat.