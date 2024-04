Sam Altman està escanejant els iris de tanta gent del món com sigui possible.

Sam Altman tindrà moltes coses negatives. Entre elles estar, suposadament, darrere de la involució cap als llocs més foscos de la intel·ligència artificial de ChatGPT o la línia comercial encetada amb Microsoft.

Un perill per a la humanitat, almenys segons sant Elon Musk. Però no se li pot negar a Altman estar al capdavant de la innovació i la tecnologia més puntera del planeta i no és gens descabellat que sigui el Jobs, Gates o Zuckerberg de la propera dècada.

Temps al temps. La darrera genialitat –o atrocitat, segons els ulls amb què ho mirem–, és la d’haver parit aquest artefacte peculiar anomenat Worldcoin, projecte de l’empresa Tools for Humanity.

El cas és que Worldcoin és un projecte que ha començat a escanejar els iris de la gent de la població mundial. Per fer-ho han repartit per diverses ciutats del món unes màquines anomenades Orb que fotografien els ulls i, per captar l’atenció de la gent, sobretot joves, han regalat criptomonedes.

Més enllà de la polèmica aixecada per aquest tema –escanejar iris a canvi de criptomonedes–, el cas és que el projecte Worldcoin té un objectiu molt clar: crear un passaport mundial basat en una de les poques empremtes úniques que tenim els humans. És a dir, que voltem per on voltem del món, Worldcoin vol que ens puguin identificar només mirant-nos als ulls.

Pot semblar una barbaritat, però el cert és que no van gens desencaminats, quan afirmen que actualment no hi ha cap forma de poder saber qui som quan voltem pel món. Si, el DNI, en el nostre cas, però què passa quan ens n’ensenyen d’altres països del món, alguns dels quals grapats amb grapes o amb lletres que no podem reconèixer de cap manera? Doncs que d’alguna manera ens ho hem de creure.

O sabríeu identificar un carnet d’identitat del Pakistan? Aquesta gent –Worldcoin– ha obert la veda del passaport mundial, i no pararà en les seves idees. Els governs ara podran parar el projecte d’escaneig dels iris de joves de tot el món, per alarma social, però creieu-me, ja no ho pararem.

És una bona idea o una salvatjada? Ho veurem.