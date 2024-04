Detectar les mentides.

Internet havia de ser una eina de democratització global perquè la ciutadania, connectada a través d’una xarxa global, compartiria la veritat i no es deixaria enganyar ni intimidar per cap tipus de totalitarisme. En l’era de la hiperconnectivitat digital, les dinàmiques massa sovint han tendit a girar en direcció contrària.

Els que saben utilitzar a favor seu els algoritmes de les xarxes socials han decidit manipular-les per influir en el tipus d’informació que consumim els ciutadans i condicionar estats d’opinió i resultats electorals. Una dinàmica en la qual la ultradreta liberal encapçalada per Orbán, Trump, Bolsonaro, Ayuso, Meloni o Milei han agafat un avantatge considerable.

Uns líders que amb les seues polítiques estan posant en risc la mateixa democràcia. La dreta no té el monopoli de la mentida, però només cal repassar els continguts de Verificat per comprendre que són els que més s’hi han abonat.

I com més a la dreta, més mentides i mitges veritats.

Al nostre país, l’única entitat focalitzada exclusivament a comprovar si allò que diuen els polítics i els rumors que circulen per les xarxes són certs és Verificat.

Creada el 2019, el primer punt dels seus objectius és “combatre la desinformació a Catalunya i promoure l’educació per al fact-checking i el consum crític de la informació”. Amb aquesta finalitat, Verificat està duent a terme una important tasca per tal de filtrar i analitzar dades, afirmacions i rumors que, amb més o menys fortuna i intencionalitat, intoxiquen el debat polític català i condicionen la nostra percepció de la realitat.Malauradament, no poden arribar a tot: el nivell d’intoxicació informativa –fins i tot en un país petit com el nostre– és superior a la seua capacitat de treball.

La informació la cataloguen segons si és vertadera, vertadera a mitges, enganyosa, falsa o impossible de verificar. D’aquesta manera el lector també va aprenent a disseccionar els missatges i detectar les maneres com els polítics i els creadors de continguts afins vesteixen el seu discurs polític manipulant les dades o fent-ne lectures esbiaixades.Fent un repàs a tot el material contrastat fins ara pels tècnics i periodistes de Verificat podem arribar a dues conclusions: una, pràcticament tots els partits i organitzacions amb una agenda política pròpia han posat en circulació informacions inexactes; i dues, cada vegada circulen amb més facilitat notícies falses, dades inventades i material audiovisual manipulat amb l’objectiu de carregar contra els col·lectius més vulnerables.

Tal com resa un dels eslògans de Verificat més encertat: “Les mentides alimenten l’odi.”