Jordi Sarsanedas i la paraula exacta

Tinc dubtes si avui en dia cap editor publicaria El martell sense esmenar l’estructura, ja que abandona la resolució de la mort de Caius Deva, que precisament obre la novel·la. Tanmateix, aquest cap solt no s’ha de llegir com una incongruència sinó com un joc experimental que no desmereix la resta.

Sarsanedas desplega una literatura exquisida i detallista i encerta en tot moment la paraula exacta. Situada en un espai-temps entre contemporani (som als anys cinquanta) i imaginari, la novel·la delecta i atrapa el lector més per les formes que per la trama.