Àlex Martínez Quibus“Vaig publicar un vídeo per provar-ho i ara soc un dels més seguits en el món del descens en bici a les xarxes” - ARXIU ÀLEX MARTÍNEZ QUIBUS

detail.info.publicated PER ALEIX BLANCH BARRULL detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jove lleidatà Àlex Martínez Quibus té 20 anys i és un fanàtic de l’Urban DownHill, una modalitat de ciclisme extrem que consisteix a fer descensos a grans velocitats per terrenys urbans i esquivar obstacles com rampes, escales o bancs. Només fa tres anys que ho practica i dos que va començar a gravar vídeos per a TikTok i Instagram pels carrers de Lleida.

En poc temps va perfeccionar el contingut i va anar guanyant visualitzacions i interaccions fins a arribar a ser el segon amb més seguidors d’Espanya en aquesta modalitat.

Com et vas introduir i aficionar a l’Urban Downhill?

Em vaig començar a interessar pel món de la bicicleta als 17 anys a través d’un cicle formatiu. Em vaig enamorar del descens a través de vídeos de YouTube, especialment els de l’austríac Fabio Wibmer, un dels millors del món. És una modalitat perillosa, però que gaudeixo molt practicant. He tingut diverses caigudes i accidents. Fa uns anys em vaig dislocar el colze i tinc bastantes ferides als genolls i a les espatlles. No em fa por caure, encara que se li ha de tenir respecte al perill. Sempre porto les proteccions pertinents.

Competeixes en algun campionat?

Ara mateix no participo en cap competició, ja que no estic federat. Tot i que en un futur sí que tinc alguna en ment, però és un projecte a llarg termini.

Lleida és una bona ciutat per practicar aquesta modalitat de ciclisme?

Sí, gravo molts dels meus vídeos per la Seu Vella i al Centre Històric, ja que hi ha moltes escales i baixades. També vaig a Rosselló, que té un circuit de descens per muntanya.

Enguany tinc planificats dos viatges a França i Turquia per crear nous continguts i practicar.

Per què vas començar a fer contingut a les xarxes?

Em sortien vídeos de gent amb bici a TikTok i vaig decidir publicar-ne un, aquest va aconseguir més de 40.000 visites i em va agradar el feedback que es va crear a través dels comentaris.

Vaig publicar un vídeo per provar i ara soc dels més seguits en el món de l descens en bici a les xarxes. Actualment centro el meu contingut a fer trends, vídeos perquè la gent els comparteixi.

D’aquesta manera arribo a un públic més ampli i més fidel. A més també publico tutorials, contingut de descens i vídeos publicitaris de productes de ciclisme.

Ets un dels representants a Espanya de la conegda marca de beguda energètica Prime.

Prime va arribar a Espanya fa escassos mesos i treballa amb equips com el Barça o a figures públiques com l’Ibai Llanos. De fet, soc la primera persona del món de la bicicleta que coopera amb ells.

Treballo també amb altres marques relacionades amb el ciclisme i l’Urban Downhill. Busco tenir estabilitat amb les marques per poder continuar treballant en la creació de més continguts a les xarxes.

Quins són els teus projectes de futur?

Aconseguir suficient múscul econòmic per poder obrir un negoci de bicicletes.