El retorn dels clàssics

Ja fa molts anys que vinc alertant d’un fet sobre la telefonia mòbil. En termes generals, és un sector avorrit i estancat.

Al Mobile World Congress de Barcelona ja no es parla de mòbils, sinó de mobilitat (ben jugat); als lineals de les botigues tots els mòbils són idèntics, amb honroses excepcions. La innovació, amb l’aparició de marques xineses devoradores, està paralitzada després de les embranzides d’Apple i Samsung de la dècada passada.

La diferenciació entre aparells és mínima, els sistemes Android i iOS no aporten cap novetat al respecte i passar d’un mòbil a un altre és una experiència amb poques alegries. I a tot això hi hem de sumar la preocupant addicció a aquets aparells.

És per això que cada cop hi ha més gent que s’interessa, i així ho demostren les estadístiques de cerca a Google, amb un pic sobtat aquest inici d’any, que hi ha interès creixent pels anomenats dumbphones, és a dir, els telèfons tontos. És a dir, els telèfons que són el pol oposat als smartphones (telèfons intel·ligents).

Són aquells mòbils que recordarem de fa més de vint anys, amb tapa, amb tecles grosses i unes funcionalitats extremament bàsiques, amb càmeres fotogràfiques lamentables, el joc de la serp i les bateries que duren una setmana. Sense xarxes socials (en alguns casos hi ha WhatsApp), sense aplicacions, sense res més que un aparell per trucar i enviar SMS.

Encara que pugui semblar estrany, la tendència de cerca es concentra sobretot a Madrid i Barcelona, o sigui que es podria extreure que és una tendència de zones urbanes. Alguns mitjans especialitzats apunten a la Generació Z, la que només vol iPhones, com el col·lectiu darrere d’aquesta tendència aparent.

L’explicació és senzilla, un mòbil per passar desapercebut i desconnectar de tot i de tothom, i un altre de disseny i connectat per estar al dia i formar part dels cercles. En tot cas, les marques mai han deixat d’apostar per aquests tipus d’aparells.

Al gran clàssic de Nokia s’hi afegeixen marques més industrials, com Kyocera, CAT, Aspera o la polifacètica Xiaomi. Veurem cap a on segueix, el sector.