Els xips Snapdragon

La setmana passada vaig parlar en aquesta columna dels nous i flamants dispositius Copilot+PC, que incorporen una capa d’intel·ligència artificial mai vista en aparells amb un Windows 11 amb noves funcionalitats. Està per veure com anirà, tot això.

El que sí que va impactar va ser el processador NPU –Neural Processor Unit, en anglès– que és el que ha de fer la màgia entre la IA, la computació personal i el nostre dia a dia.

Aquest processador no és Intel, que des dels Pentium fins als Core ha dominat l’escena dels processadors informàtics.

Tampoc és AMD, que s’ha erigit durant el darrer lustre com el gran rival d’Intel. Ni IBM ni Sunway, empreses potser menys reconegudes en aquest sector.

Parlo, ni més ni menys, de Snapdragon, de la companyia Qualcomm. Potser us sonaran, aquests noms, ja que són els processadors que porten molts dels telèfons mòbils Android que portem en el nostre dia a dia.

De qualsevol marca, des d’Oppo a Samsung o Xiaomi. Són processadors solvents, ràpids i molt petits.

I cada cop més potents. Tant, que Microsoft ha escollit aquesta marca, que és una corporació multinacional amb seu a Califòrnia, perquè sigui la que posi els xips als nous dispositius de Microsoft.

Malgrat que s’hagi popularitzat recentment amb els Snapdragon en el sector de l’electrònica de consum, Qualcomm va néixer l’any 1985 i ha sigut pionera en la fabricació de productes vinculats a la comunicació, com rúters i elements de comunicació mòbil. Tornant als xips Snapdragon, poden arribar a treballar a 45 TOPS, és a dir, 45 trilions d’operacions per segon.

Tot això cap en un centímetre quadrat. Gairebé ja costa tant d’entendre i imaginar com costa d’entendre i imaginar l’espai sideral i massiu de l’Univers.

Els xips que portaran els aparells Copilot+PC dels quals parlo són els Snapdragon Elite i Plus, cadascun amb potències i característiques lleugerament diferents. I veurem què passa a ca l’Intel i AMD, els dos gran fabricants de microxips que han vist com els avança una empresa que, fins ara, no havia fet acte de presència al món dels ordinadors.