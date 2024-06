Un viatge sideral en un futur no tan llunyà

Les novel·les futuristes ambientades en dates properes s’exposen que els lectors les comparin amb la realitat. Una bona carta per no espifiar-la és posar el focus en qüestions com les relacions i estructures socials, deixant la tecnologia en un segon pla.

En aquesta novel·la hilarant, Tevis va empescar-se un multimilionari –Ben Benson– que, àvid d’aventures temeràries –com Elon Musk–, viatja a l’espai per colonitzar un planeta llunyà a la recerca de noves fonts energètiques. Per tal que la història flueixi, res no surt com s’esperava.

Divertida i brillant.