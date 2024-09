Genesis, recollint pols de l’espai

Publicat per Salvador Ribas Verificat per Creat: Actualitzat:

Corria el 8 de setembre de l’any 2004, avui fa just 20 anys, i tota la comunitat científica, i també molts curiosos, estàvem enganxats a les pantalles. Cap a les 19 hores es produïa la reentrada a l’atmosfera de la missió espacial Genesis i es preveia una acció espectacular per a la seva recuperació.

Com de seguida veurem, no va anar com s’esperava.

La missió Genesis va ser un projecte de la NASA amb l’objectiu de recollir mostres a l’espai procedents del vent solar i encapsular-les per tal de poder-les traslladar de manera segura a la Terra. La missió es va enlairar de Cap Canaveral amb un coet Delta II el dia 8 d’agost de l’any 2001, per posteriorment anar jugant amb les òrbites fins a instal·lar-se orbitant el punt d’equilibri Lagrange L1, situat entre la Terra i el Sol.Va començar les seves operacions el 3 de desembre de 2001, quan va exposar el seu col·lector de partícules cap al Sol per recollir elements del vent solar.

Aquesta fase va durar més de dos anys i el dia 1 d’abril de 2004 es va tancar definitivament la càpsula amb el material recollit preparant-se per tornar a la Terra, on havia de ser analitzat.El gran repte d’analitzar mostres de l’espai és que no es contaminin en contacte amb materials o persones, com per exemple les mostres lunars que van ser tocades pels mateixos astronautes en agafar-les. Per tant el procés de reentrada era molt delicat ja que no es podia deixar caure i que impactés amb el Terra o caigués al mar pel risc de fer malbé les mostres.

Per això es va preparar un desenvolupament tècnic innovador, ja que no es podien usar els paracaigudes habituals en missions tripulades perquè no permetien un aterratge prou suau. Així se’n van incorporar dos de nous que s’obririen a 33 i 6,7 quilòmetres d’alçada, respectivament.

La maniobra final era que un equip d’helicòpters atraparien abans que toqués terra el segon paracaigudes amb una mena de ganxo de 5 metres de llarg i conduirien la càpsula suaument a terra.Així doncs el dia D a les 19 hores es va produir la reentrada, però el primer paracaigudes per reduir la velocitat no es va obrir i tot i que Genesis anava reduint la velocitat progressivament per fregament amb l’aire resultava impossible atrapar-la amb l’helicòpter. Així que davant de la mirada de milions de persones que ho seguien per televisió i internet des d’arreu del món, la nau es va estampar al desert de Utah, en una imatge que va fer la volta al món.