Pantalles a prova de nens

Segons dades de Save the Children, el consum de pornografia comença entre els 9 i 11 anys i el 70% dels adolescents ho fa regularment. A més, un 90% dels joves de 18 a 25 anys considera que el porno reflecteix la realitat sexual.

Per afrontar aquest repte, el ministre per a la Transformació Digital, José Luis Escrivá, va presentar aquest estiu el projecte anomenat Cartera Digital, una aplicació mòbil per verificar la majoria d’edat a les pàgines de contingut per a adults.

La mesura pretén evitar el consum de pornografia entre els menors, però ha generat polèmica perquè obligarà els adults a passar per un procés de verificació d’edat per accedir a certes pàgines. Escrivá va defensar la iniciativa: “Només demanem als adults un petit esforç per identificar-se amb un sistema molt còmode, fàcil i que no generarà cap problema.” El ministre ha insistit en diferents ocasions, des que va anunciar la mesura, que la implicació d’administracions, famílies i altres actors digitals serà essencial per desplegar la cartera de manera efectiva.El sistema es basa en el Reglament Europeu eIDAS 2, que actualitza la normativa sobre identificació electrònica i serveis de confiança a la UE.

La Cartera Digital es podrà descarregar al mòbil i utilitzarà el DNI electrònic, certificats qualificats o el sistema Cl@ve per verificar l’edat de l’usuari. Un cop aquesta s’hagi constrastat, el sistema generarà 30 credencials anònimes amb una validesa de 30 dies per accedir a les plataformes de continguts.Malgrat les crítiques d’experts en ciberseguretat i protecció de dades, que consideren la mesura massa arriscada per la seua complexitat, el Govern assegura que l’aplicació no incorporarà dades personals i evitarà la traçabilitat de l’usuari.

La directora general de Governança Pública, Carmen Cabanillas, va afirmar que “serà totalment anònima i amb un protocol senzill”.El sistema operarà en dues fases: primer, l’usuari es registra a la Cartera Digital i, posteriorment, quan accedeix a una plataforma de contingut per a adults, la web verifica la majoria d’edat mitjançant un codi QR. A més, Escrivá ha destacat que “és una trampa pensar que limitar l’accés és suficient, ja que l’educació i la responsabilitat familiar són també fonamentals”.Amb aquesta mesura, si tira endavant, l’Estat espanyol serà pioner en l’ús d’aquesta tecnologia aplicada a la pornografia, mentre que la UE preveu implementar sistemes similars a partir del 2027.

Escrivá confia que altres plataformes i països adoptin aquesta solució per protegir els menors i, alhora, facilitar l’accés segur als adults.