La cursa de la mentida

Amb el costum de consultar-ho tot al buscador de Google les enciclopèdies en paper van passar a ser entre una nosa i una decoració. La Viquipèdia, creada no fa ni vint anys, va agafar-los el relleu ràpidament.

Els crítics amb aquesta enciclopèdia en línia col·laborativa argumenten que el fet que qualsevol persona motivada per fer-ho es pugui convertir en editor de la Viquipèdia fa que no hi hagi prou garanties per verificar la qualitat dels continguts. Els seus defensors expliquen que precisament aquesta col·lectivització del coneixement fa que sigui més fàcil detectar els errors i esmenar-los ràpidament.

Les enciclopèdies en paper eren escrites per equips de professionals que –en principi– contrastaven amb professionals acreditats totes les dades que publicaven. Si cometien un error o una imprecisió, si l’article podia ser més llarg o incloure més matisos, això ja no es podia canviar una vegada s’havia publicat.

A la Viquipèdia, en canvi, hi ha marge per a reajustar constantment els continguts i anar-los adaptant i actualitzant. També, és clar, es poden manipular.

Això és precisament el que van fer la corredora nordamericana d’ultra trail Camille Herron i el seu marit i entrenador Conor Holt.

La revista canadenca Running Magazine va destapar l’escàndol: la parella havia introduït més de tres-centes modificacions a les pàgines de Viquipèdia d’altres corredors d’alt nivell com Courtney Dauwalter i Kilian Jornet. L’atleta, considerada per mèrits pròpis com una de les millors del món, ja havia estat blocada per Viquipèdia anteriorment per conflicte d’interesos i autopromoció en la redacció de la seua entrada.

Aquesta vegada ha anat més enllà i ha dut l’estratègia de promoció digital a un altre nivell fins que se l’hi ha girat en contra. En el moment d’escriure aquest article ni Herron ni Holt no han emès cap comunicat respecte a una notícia que embruta de manera inapel·lable el seu prestigi com a corredora.

Com era d’esperar, no ha sortit ningú a defensar aquesta activitat, mentre que són diverses les persones que han expressat el seu malestar. Trishul Cherns, president de la Global Organization of Multi-day Marathoners (GOMU) ha declarat que se sent consternat per una notícia que embruta el món del running.

Manipular la Viquipèdia no és influir en la realitat. Els mèrits de Jornet o Dauwalter són àmpliament reconeguts i registrats, de manera que retocar la Viquipèdia és una estratègia de recorregut limitat.

De moment, qui segur que tindrà problemes per aconseguir patrocinadors serà la mateixa Herron, que pot veure com la seua espectacular trajetòria com a corredora queda eclipsada per uns fets extraesportius barroers i poc esportius. Què passa amb qui consulta la Viquipèdia abans no s’esmena la mentida?

