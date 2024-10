Posar ordre a tanta oferta

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels avantatges de la televisió convencional, sobretot quan l’oferta es limitava a dos o tres canals, era que no calia pensar. Si al vespre volies veure una pel·lícula les opcions eren tan justes que veies el que t’oferien o tancaves la televisió.

Les criatures no tenien veu ni vot, ja que la programació infantil feia hores que s’havia acabat i l’aparició d’un o dos rombes a la pantalla era el senyal ineludible que havia arribat l’hora d’anar a dormir.

Avui en dia, no només les plataformes ens ofereixen centenars de milers d’hores de continguts que es renoven constantment, sinó que els canals emeten vint-i-quatre hores seguides, set dies a la setmana, durant tot l’any. Una quantitat pràcticament inabastable per a un adult funcional mínimament integrat a la societat.

Amb tantes opcions en pugna constant per atreure clients i visualitzacions és normal que en moltes llars es tingui accés a més d’una plataforma de pagament; ja sigui perquè en són subscriptors únics, perquè anaven amb un paquet d’internet o perquè comparteixen comptes i contrasenyes amb amics i parents. Aleshores el primer maldecap que se’ns presenta és, precisament, triar què mirar quan les possibilitats són incalculables i les hores per gaudir-ho francament escasses.

JustWatch no és un web en què poder veure sèries i pel·lícules, sinó una manera de saber quines opcions tenim per a cada un dels gairebé deu mil títols que a dia d’avui es poden veure en el conjunt de plataformes de pagament al nostre abast. Les opcions de recerca avançada van més enllà del gènere i ens permet filtrar per edats recomanades, països de producció, any d’estrena, la durada o la puntuació que la pel·lícula o la sèrie té en altres webs de referència com IMDb.

També podem buscar els autors o els títols, és clar. Una vegada hem trobat la producció que buscàvem, JustWatch ens ofereix totes les opcions que hi ha per veure-la a l’Estat espanyol.

Et diu en quines plataformes està disponible i si està inclosa en totes les opcions de subscripció que ens ofereix cadascuna d’elles. Els preus de llogar-la o comprar-la i el cost segons si es té compte o no en la maleïda plataforma.

El web és obert i no cal registrar-se per utilitzar-lo. Tanmateix, és clar, ofereix la possibilitat d’obrir-nos un perfil per anar registrant la nostra activitat, marcar preferències, fer llistes per temàtiques i esperar que els algoritmes ens facin propostes adaptades a les nostres preferències.

Si ens atabalem sempre podem agafar un llibre o acabar mirant la pel·lícula que facin per televisió.