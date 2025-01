Acolorir el passat

Publicat per PER I.G.C./FOTO ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA/COLOR PONENT Verificat per Creat: Actualitzat:

La irrupció de noves tecnologies en els últims anys ha facilitat el procés d’acolorir fotografies en blanc i negre, una pràctica que genera diversitat d’opinions contraposades i inclús crítiques per part d’historiadors o professionals del món audiovisual.

Amb tot, l’historiador i veí del Palau d’Anglesola Santi Campo va posar en marxa a finals de l’any passat un compte a Instagram (ColorPonent) en què publica fotografies en blanc i negre que ha acolorit ell mateix o altres usuaris.

L’historiador recorda que atesa la seva professió sol consultar els arxius històrics i acostuma a trobar-hi documentació i fotografies antigues. “Ja feia un temps que publicava a les xarxes fotos amb el seu blanc i negre original, però vaig pensar que estaria bé crear un compte on publicar-les també en color.

Sempre he cregut en la divulgació de la memòria col·lectiva dels nostres veïns i pobles”, afirma.

Concretament, el veí del Palau d’Anglesola es nodreix d’imatges de l’Arxiu Nacional de Catalunya, així com dels arxius comarcals, locals i algun de particular, per al seu projecte.

Respecte a les persones que són contràries a aquesta pràctica, l’historiador defensa que “les fotos acolorides poden ser un complement de les originals, sempre que es posi tant el nom de l’autor com de l’arxiu d’on s’han extret”. En aquest sentit, Campo detalla que “hi ha fotografies de pobles que els seus veïns no coneixen, i aquesta memòria no pot quedar amagada als arxius.

Els habitants tenen dret a conèixer el seu passat i la seva memòria”.

A l’hora d’acolorir les imatges, Campo es basa en la seva experiència com a historiador i utilitza aplicacions d’intel·ligència artificial (IA). Per ara, el seu compte permet veure més d’una desena de fotografies capturades a les comarques de la plana de Lleida i la Franja de Ponent durant el primer terç del segle XX.

La primera imatge publicada mostra un traginer, la persona que tenia per ofici transportar mercaderies mitjançant una bèstia de càrrega, travessant un dels ponts de la capital del Segrià. Es creu que la instantània data d’entre els anys 1910 i 1940.

De la mateixa ciutat hi ha imatges de la Seu Vella, el pont Vell, la creu de davant l’església de Sant Llorenç (a la imatge) i de carrers diversos entre els anys 1906 i 1944 aproximadament.

També hi ha una imatge de la passarel·la provisional que es va instal·lar sobre el riu Segre arran de la destrucció d’un pont a la ciutat en el marc de la Guerra Civil.

Altres fotografies mostren dos dones carregades amb gerres en un carrer de Fraga l’any 1908, tres persones caracteritzades com els tres gegants de Cervera (1905-1915), una dona fent la bugada en un lloc indeterminat del riu Segre (1910-1920), un antic carrer de Tàrrega (1920), un grup de gent divertint-se al costat del riu a Balaguer (1930), les caramelles al Palau d’Anglesola (1934) o la nevada de 1944 a les comarques lleidatanes, amb la neu acumulada de l’alçada d’una persona.

Campo, que també ha acolorit fotografies antigues d’institucions com la Universitat de Cervera (1913, a la foto), té l’objectiu de tirar endavant la recuperació de les fotografies que extreu d’arxius.

“La meva idea és continuar divulgant imatges de la plana de Lleida i de la Franja de Ponent. Espero acolorir jo mateix totes les que publiqui pròximament”, conclou.

El seu compte a Instagram ha registrat uns 230 seguidors després d’un mes actiu.