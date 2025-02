Publicat per Estanislau Fons Verificat per Creat: Actualitzat:

M’agrada la pluja i pateixo quan passen els mesos i no plou. Però em costaria viure a la localitat de Mawsynram, a l’estat de Meghalaya, a l’Índia.

Aquest estat, situat a l’est del país i al NE de Bangladesh, es troba en plena zona monsònica, i els més de 54.000 habitants de Mawsynram gaudeixen del privilegi de tenir el rècord anual de pluja de tot el planeta.

En anys plujosos, al Ripollès, la Garrotxa o l’Aran, la Catalunya humida, hi cauen uns 1.000 litres per metre quadrat (l/m²). Lleida és més aviat Catalunya seca, i ens hem de conformar en un any mitjà amb uns 300 mm de pluja, o 300 l/m².

És el mateix, és clar; si aboquem un litre d’aigua en un dipòsit que faci un metre quadrat de base, l’aigua arribarà a l’altura d’un mil·límetre.

Les pluges, que també poden ser molt destructives, ens aporten l’aigua dolça necessària per a la vida.

Reguen camps i boscos, alimenten aqüífers i rius, i abasteixen casa nostra, l’agricultura i la indústria. Quan escassegen podem dessalar aigua de mar, però amb un notable cost energètic.

Les pluges també temperen l’ambient, perquè són un gran bescanviador energètic del planeta: prenen calor a la superfície de la terra i la dissipen a les capes més altes de l’atmosfera. L’evaporació de l’aigua absorbeix una quantitat molt notable d’energia, de l’ordre de 2.500 kJ per kg d’aigua.

Quan aquest vapor s’eleva a les capes altes i condensa de nou, per caure en forma de pluja, aquest canvi d’estat cedeix la mateixa calor ja lluny de la superfície.

Tornem, però, a Mawsynram. Hi cauen, de mitjana, entorn de 12.000 mm cada any.

Emplenarien un dipòsit de 12 m d’altura només amb l’aigua caiguda del cel! Com que és clima monsònic, aquesta pluja es concentra de juny a agost, amb pics mensuals de més de 3.000 mm, mentre al mig de l’hivern hi plou com a Lleida. Ostenta el rècord Guinness de pluja anual amb el registre de 1985, que va ser de 26.000 mm, i el 17 de juny de 2022 hi van caure 1003.6 mm en 24 h, el més alt mai registrat.

En termes de mitjanes anuals hi ha llocs amb més pluja, i, a més, repartida al llarg de tot l’any.

Dues poblacions de Colòmbia reclamen les primeres posicions a la llista: Lloró i López de Micay. En tot cas, si es recorre a registres mesurats de manera oficial i fefaent hi ha qui assenyala l’observatori de Mount Waialeale, a Hawaii, com l’indret més plujós.

Sigui com sigui, si aneu a qualsevol d’aquests llocs, no us deixeu a casa l’impermeable.