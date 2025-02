Perilla, Google?

Publicat per PER JOAN TEIXIDÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

És el rei d’Internet. Google, Alphabet o com en volguem dir.

Però, com el sonet del poema romàntic de Percy Shelley, Ozymandias, qui sap si mai algú llegirà en algun racó del món i davant d’un munt de runa la inscripció: “El meu nom és Ozymandias, rei de reis: contempleu les meves obres, poderoses, i desespereu.” Podria passar-li això, a Google? Podria.Des de fa més de dues dècades, ha estat el líder indiscutible de les cerques d’informació a internet, a banda de dominar el flux de moviment de les persones amb Chrome. Tot i això, l’emergència de la IA conversacional, com ChatGPT i altres models avançats, comença a obrir la porta a una nova forma de consumir informació que podria desafiar l’hegemonia del gegant de Mountain View.

Fins ara, buscar informació significava escriure paraules clau a Google i explorar enllaços de diverses fonts. Com he denunciat en diverses ocasions, les cerques es mostren més per enginyeria social que per rellevància real.

Amb l’aparició dels xats basats en IA, els usuaris poden obtenir respostes directes, estructurades i contextualitzades sense haver de navegar per diverses pàgines buscant informació i rebent batzegades de publicitat. Això redueix la necessitat d’interactuar amb motors de cerca tradicionals i podria afectar i, de fet, afectarà seriosament el model de negoci de Google, basat en la publicitat vinculada a les cerques.

Empreses com OpenAI, Microsoft i altres tecnològiques estan integrant IA conversacional en tots els seus productes, fent que l’accés a la informació sigui més fluid i personalitzat. Però Google no és coix i no es quedarà enrere.

L’empresa té els projectes Bard i Search Generative Experience (SGE), que integra IA en les cerques per mirar d’adaptar-se a aquesta revolució digital.

El futur de la informació pot passar per una combinació de les dos tecnologies: cerques tradicionals per a continguts detallats i verificables, i IA conversacional per a respostes ràpides i contextualitzades.

Sigui com sigui, l’era del domini absolut de Google podria estar arribant a la seva fi. Almenys comença a trontollar.