Contemplant els plans de Raimat des de la balconada panoràmica del club de golf, El Golf Lleida & Country club disposa d'un entorn meravellós. Situat a només 14 quilòmetres del centre urbà de Lleida, aquest complex golfístic es troba en un paratge natural excepcional, al vessant ponentí de l'altiplà de la Cerdera.

El nom "Cerdera" prové de "sardera", que significa tros de terra sense cultivar. Però gràcies a l'arribada de l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya l'any 1910, aquestes terres abans àrides i salines es van transformar en una verda extensió de ceps i fruiters, origen dels prestigiosos vins de Raimat.

Un camp de golf integrat en el paisatge

L'any 1992, la família Raventós Espona va decidir promoure un camp de golf dins de la seva propietat de 3.000 hectàrees. Dos anys més tard, s'inauguraven els primers 9 forats, i l'any 2002 es completava el recorregut de 18 clots i 6.187 metres.

El disseny del camp s'integra perfectament en l'entorn natural i paisatgístic de la zona. A més, des d'un punt de vista tècnic, resulta força interessant per a hàndicaps mitjans, amb un forat número 6 especialment famós entre els golfistes: un par 3 de 160 metres amb un desnivell de 50 metres entre el tee i el green.

Una casa club espectacular

L'edifici blanc de la casa club, construït l'any 2010 al caire del tossal, recorda un modern vaixell des de la llunyania. A l'interior, a part de les instal·lacions esportives i els serveis administratius, hi trobem una espaiosa cafeteria restaurant amb grans finestrals.

Des de l'àmplia balconada s'albiren panoràmiques extraordinàries de l'entorn, amb el col·legi Claver i el castell de Raimat com a fites més identificables. Els dies clars, la vista s'estén fins als Pirineus.

Gastronomia d'alt nivell

A la cafeteria del club, oberta de 8.30 a 17h excepte els dilluns, s'hi pot esmorzar, fer l'aperitiu o prendre un cafè o una copa de vi de Raimat gaudint de les excepcionals vistes.

El restaurant annex, gestionat des de fa dos anys per l'equip de Tati Vilella i amb Dani Díaz com a xef, ofereix una cuina d'alta qualitat. Entre setmana hi ha menú per 22€, mentre que els caps de setmana se serveix a la carta.

La proposta gastronòmica inclou des de torrades amb anxoves, anguila o carxofes amb escalopa de foie, fins a filet de vaca madurada, estofat de cua de bou, pop gallec a la brasa o arròs a la llauna amb gamba vermella de Tarragona.

Com arribar-hi

El Golf Lleida & Country Club es troba a la partida de Matomonges, a l'altre cantó de l'autovia d'Osca (A-22), paral·lela a la carretera N-240. Està envoltat per la vall de les Basses, el pla d'Alpicat, la Vallpleta, la Pleta, Vallfonda i els Nou Ponts.

Amb un camp de 18 forats integrat en un entorn natural privilegiat, unes instal·lacions modernes i una oferta gastronòmica d'alt nivell, el Golf Lleida & Country Club és una destinació imprescindible per als amants del golf i els bons paisatges a tocar de la capital del Segrià.