FAMILIATELEYOUBEE: “La virtut és mostrar la nostra realitat tal com és i gaudir d’aquest hobby els tres junts”

Publicat per EDUARD MANJÓN / iGNASI GÓMEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

Familiateleyoubee és una iniciativa familiar impulsada pels lleidatans Robert Roselló, Inés Farré i la seva filla Nina de 12 anys. La seva evolució a les xarxes socials va desencadenar-se fruit de l’atzar, quan el pare va començar a publicar fotos al seu compte personal sobre les experiències que passaven en família als llocs on anaven, i instal·lacions com hotels o establiments es van interessar per publicar també aquestes imatges als seus comptes a les xarxes. Al veure aquest interès, la família va decidir crear la seva pròpia pàgina. Al principi, van generar molt contingut relacionat amb PortAventura, fet que els va fer créixer ràpidament. Actualment, sumen més de 139.000 seguidors a Instagram i més de 19.000 a TikTok.

El seu projecte a les xarxes ve motivat per... Descobrir nous llocs, ja siguin càmpings, hotels, parcs d’atraccions, restaurants o noves experiències com espectacles o exposicions, però el que ens motiva més és poder conèixer persones de diferents àmbits.

Quin contingut van començar fent a través dels seus comptes i quin fan actualment? Vam començar fent fotos de llocs on anàvem de vacances o a comprar, com àrees comercials conegudes de Barcelona. Un cop publicades aquestes fotografies, els hotels i centres comercials ens les demanaven per fer el mateix a les seves xarxes socials a canvi de productes o xecs de compra. Va ser llavors quan vam decidir dedicar més temps a la iniciativa. Els continguts sempre han estat vinculats a les nostres experiències familiars, malgrat que cada cop més hem anat generant publicacions per publicitar productes relacionats amb la família, infants o la llar.

Allò que va començant sent un hobby s’ha convertit en un estil de vida amb milers de publicacions... La veritat és que sí. Sense adonar-te’n entres en una roda en la qual cada cop tens més propostes i, com més en fas, més te’n demanen. Els últims estius gairebé no hem fet cap nit a casa.

Per tant, com tenen l’agenda i com la gestionen per poder aportar nou contingut i compaginar-ho amb la seva vida laboral i educativa? Fins aquest any passat ho hem pogut compaginar bé perquè la Nina encara estudiava primària, però aquest curs ha començat l’ESO i hem hagut d’aturar el ritme per donar més prioritat als seus estudis, cosa que, d’altra banda, sempre hem fet. Sempre hem viatjat amb els deures a sobre i sempre ha tret unes notes excel·lents.

D’aquí la frase “Nunca estamos en casa”... Sí (riu), és una frase que va sorgir perquè la gent sempre ens diu: “mai esteu a casa, on sou? On anireu aquest cap de setmana? No pareu!” I aquesta frase, fins ara, ha sigut la nostra realitat.

Què intenten mostrar amb el seu contingut? Bàsicament experiències en família assequibles i de proximitat. Ens agrada molt moure’ns pel territori català, tot i que cada cop som més sol·licitats fora de Catalunya i França. Però sempre intentem que siguin experiències familiars.

Consideren que també és una manera de normalitzar les xarxes socials en família? Potser sí. Cada cop estan més normalitzades les xarxes socials i avui en dia són la millor eina per poder descobrir noves experiències.

Hi ha famílies que són molt restrictives amb l’ús de les xarxes socials per part dels seus fills. En canvi, per a vostès són gairebé un membre més de la família... Pot semblar mentida, però la realitat és que la Nina no utilitza mai les xarxes socials. I exposar-la no considerem que sigui un mal, al contrari, l’ha enriquit molt com a persona. Ha tingut moltes propostes relacionades amb el món de la televisió i la publicitat, i mai l’hem obligat a fer res. Sempre ha pogut decidir ella i la major part de les vegades s’hi ha negat.

Les xarxes s’han convertit en el nou lloc publicitari de les marques. Suposo que van detectar-ho i han establert col·laboracions que us aporten beneficis... És clar que sí, encara que cada cop menys, ja que fa 8 o 9 anys no hi havia el volum d’influencers que hi ha ara. Però, de tant en tant, fem col·laboracions d’aquest tipus, especialment durant la temporada de Nadal, amb les joguines.

Quina creieu que és la virtut més important del seu projecte? La principal virtut és que mostrem la nostra realitat tal com és, sense fums i sense luxes, i més que un projecte és un hobby que gaudim els tres junts. No podem demanar més.