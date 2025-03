Sexenni presentarà l’àlbum ‘Joc de Nens’

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Creat: Actualitzat:

El conjunt lleidatà Sexenni ha començat el 2025 amb el llançament d’una nova cançó anomenada Mòbil, claus i cartera i de Joc de nens, el nou àlbum que presentaran per primer cop en directe a finals de març a la Sala Apolo de Barcelona. La discografia del sextet pop no s’atura després d’èxits com Supernova, La Faràndula o El club de la sisena hora, i continua creixent amb el seu nou EP i Mòbil, claus i cartera, tema que transmet l’alegria de retrobar-se amb els amics de tota la vida, simbolitzant a través de la lletra i del videoclip la preparació prèvia abans de sortir de casa amb els objectes que donen nom a la cançó. La banda prepara també la presentació del seu nou àlbum en el qual parla del passat, present i futur, fent incís en la importància de viure el present, amb una aproximació més juvenil i immadura en comparació als altres àlbums per apel·lar al nen que tots portem a dins. El grup acumula ja 20 singles des del primer Crema Catalana, l’any 2020.