29-M, la Lluna mossega el Sol

Publicat per Salvador Ribas Creat: Actualitzat:

El proper dissabte 29 de març tornem a tenir un dels esdeveniments astronòmics més emblemàtics i que més expectació generen: un eclipsi de Sol. En aquest cas, es tracta d’un eclipsi parcial, que com el seu nom indica mostrarà el disc del Sol ocultat en part per la presència de la Lluna. Aquest dissabte vinent es produirà un eclipsi que no serà total enlloc del planeta i només serà observable com a parcial en major o menor mesura al nord-est d’Amèrica, nord-oest d’Àfrica i bona part del continent europeu.

Els eclipsis solars són sempre un fenomen molt destacat, ja que són espectaculars, especialment quan són totals, i rars atès que cadascun d’ells només s’observa en una part més aviat petita del nostre planeta. Per produir-se un eclipsi de Sol cal una alineació quasi perfecta a l’espai entre la Terra, la Lluna i el Sol, amb la Lluna interposant-se entre Terra i Sol. El més freqüent és que la Lluna no tapi del tot el Sol, i tinguem un eclipsi parcial, però donat que tenen mides aparents semblants la Lluna pot arribar a tapar exactament el disc del Sol i tenir un eclipsi total de Sol. Un cas peculiar és l’eclipsi anular en què la Lluna està ben alineada, però no tapa del tot el Sol i ens el mostra com un anell.

El lloc de la Terra on la Lluna mossegarà més al Sol serà a la zona d’Akulivik al gèlid nord del Quebec on estarà tapat en un 90 per cent aproximadament. A mesura que anem desplaçant-nos cap a l’est i creuant l’Atlàntic cada cop el percentatge de cobertura serà menor situant-se al voltant del 25% a Catalunya, cosa que implica una reducció de la llum procedent del Sol d’aproximadament un 16%. És a dir, no veurem pas que es faci fosc, però sí que serà suficient per poder detectar que hi ha un canvi de llum, amb un sol lleugerament atenuat.

L’observació a Lleida començarà cap a les 10.59 hora oficial i durant una mica més d’una hora i mitja, fins a les 12.38 aproximadament, veurem com la Lluna fa “una mossegada” al Sol. El moment amb major cobertura serà a les 11.47, per tant amb el Sol força elevat, cosa que ens permetrà gaudir del fenomen.

Recordem que NO podem mirar mai directament al Sol, ja que podríem perdre irreversiblement la vista. Cal utilitzar aparells especials com les “ulleres d’eclipsi” o participar en activitats organitzades per experts en observatoris o agrupacions astronòmiques.