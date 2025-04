Shad Demn comparteix el seu moment vital

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Shad Demn, banda de rock originària de Lleida, ha compartit amb el públic el seu moment vital mitjançant Superdesubicado, tema que suposa l’avantsala idònia de l’EP amb el mateix nom que publicaran pròximament. “El single mostra el que som en aquest moment i com ens sentim amb el que vivim”, segons afirma Toni Ibars, líder de Shad Demn, que s’acompanya pel bateria Robert Camarasa, el baixista Arnau Martínez i les guitarres de Ramón Ruíz i Guillem Martí. “És el reflex de la nostra cerca constant, tant en l’àmbit musical com en el personal. Busquem que la gent senti el mateix que nosaltres: la necessitat de trobar alguna cosa que ens connecti enmig de la confusió, i com la música pot ser aquest refugi”, afegeix el cantant i compositor. El single s’ha gravat a Zamenhof Estudi (Lleida), sota la direcció de Víctor Ayuso, qui també va estar al capdavant de la gravació de l’EP complet.