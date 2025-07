Zamba Show: “Això ja no només és una orquestra de ball... és una experiència!”

Publicat per I.G.C. Creat: Actualitzat:

Zamba Show és un grup especialitzat en música de ball i versions per a festes. Neix l’any 2017 ideat per la lleidatana Laura Serrano i el tarragoní Xavi San Nicolás. Actualment, compta amb sis talents més de Tarragona i Barcelona: Alma Kozar, Olga Mateo, Daniel Dengra, Dani Nuñez, Gabriel Martín i Ricard Cendra. Formen un equip jove que destaca per la seva versatilitat damunt els escenaris, capaç de reinventar els directes i connectar immediatament amb el que el públic els demana. El seu treball musical va ser nominat als premis ARC 2024.

Van començar la seva trajectòria musical enfocant-se en la música de ball i de versions?

Vam començar amb només música de ball, però la nostra essència és el xou, la improvisació en directe i la participació del públic. Vam contractar un director musical, Xavier González, que ens va ajudar amb arranjaments i repertoris.

En aquest sentit, com van inspirar-se per elaborar “el millor repertori de música de ball, festa i versions”?

Nosaltres tenim grans amics que formen part de grups de versions, com Benito Inglada, d’Hotel Cochambre. Sempre que coincidíem els dèiem que el format del seu xou ens encantava. També la gran Merche Mar, família d’un dels components, va donar-nos consells sobre el directe improvisat. Considerem que les orquestres de ball s’han hagut de reinventar completament. I qui millor que nosaltres per a fer-ho?

Per tant, quina evolució han tingut?

Som un equip jove, amb energia i moltes ganes de festa. Actualment, hem escollit un repertori pensat per a totes les edats i públics, però sempre afegint-hi el nostre toc personal, el nostre punch: cançons de tota la vida a les quals els hem donat una volta completa per fer-les més actuals i plenes de marxa.

Possiblement, una de les seves principals singularitats és l’adaptabilitat per fer formacions diverses (quartet, quintet, sextet...)

Sí, sens dubte. Una de les nostres grans fortaleses és la versatilitat a l’hora d’oferir diferents formats d’espectacle. Sovint sorprèn la capacitat d’adaptació en temps real. Ens ha passat més d’un cop que ens contracten per fer un ball de Festa Major amb pasdobles, cúmbies, merengues o balades… i, de cop, ens trobem amb 800 joves de menys de 18 anys davant l’escenari! En aquests moments, la clau de l’èxit és la rapidesa: canviem completament l’espectacle en qüestió de segons, adaptem el repertori, el ritme i l’energia per connectar amb aquell públic concret. Aquesta flexibilitat fa que cada bolo sigui únic i que puguem fer ballar des dels més grans fins als més joves, sempre amb la mateixa il·lusió.

També ofereixen altres propostes singulars...

Tenim diverses singularitats que ens fan únics i connecten molt amb el públic. Una de les més destacades és “La Pubilla de Catalunya”, un personatge que apareix durant l’espectacle i que ja s’ha convertit en tot un símbol. També ens encanta que la gent se senti part del xou. Fem concursos, regalem samarretes i detalls, i tenim moments especials com el “Botó daurat”, que converteix una actuació en una experiència totalment inesperada i espectacular.

El 2024 reben la nominació als premis ARC com a millor gira d’orquestra o grup de ball. Què els suposa aquest reconeixement?

La nominació als Premis ARC 2024 ha estat una autèntica injecció de motivació per a tot l’equip. És un reconeixement molt especial perquè ve del sector professional, i això ens confirma que anem pel bon camí. Després de tant d’esforç, aquesta nominació ens recorda per què fem el que fem: fer gaudir la gent i dignificar la música de ball amb propostes renovades, fresques i de qualitat. Ens sentim molt orgullosos de poder representar una nova generació d’orquestres, amb ganes de festa però també amb rigor i professionalitat.

Suposo que, amb el temps, han gaudit de més contractacions...com gestionen l’èxit?

Sí, realment hem notat un increment important en el nombre de contractacions, i la nominació als Premis ARC ens ha donat un impuls molt gran en visibilitat i confiança per part dels programadors. Però per nosaltres, l’èxit no és només sumar bolos, sinó mantenir l’essència i la qualitat a cada escenari, sigui gran o petit. Gestionar l’èxit vol dir no perdre el cap, continuar treballant amb humilitat, cuidar molt l’equip i no deixar mai d’aprendre. Ens prenem cada bolo com si fos el primer, amb ganes, respecte pel públic i amb l’objectiu de fer-ho millor cada vegada.

Han apostat per professionalitzar el projecte.

Amb la professionalització hem apostat fort per renovar-nos de cap a peus: nou repertori, nous llums, nous efectes especials, nous vestits… i molt més! Cada detall suma per oferir un espectacle vibrant, actual i pensat per a sorprendre. Volem que el públic noti, des del primer minut, que això ja no només és una orquestra de ball… és una experiència!

Vuit anys des de la creació de Zamba Show. Què han millorat al llarg d’aquesta etapa i què volen millorar de cara al futur?

Hem millorat l’organització interna, la coordinació entre els membres de l’equip, la qualitat del repertori i la manera com connectem amb el públic. També hem après a adaptar-nos millor a cada espai, a llegir el públic en temps real i a cuidar cada detall de l’espectacle, des de la posada en escena fins a l’experiència visual i emocional. Una cosa que ens defineix és que no només anem als escenaris grans. A vegades actuem en llocs molt petits, i ho fem encantats. Ens agrada anar allà on ens estimen, on el públic ens rep amb il·lusió, perquè al final això és el que ens mou: la connexió real amb la gent. De cara al futur, volem continuar evolucionant.