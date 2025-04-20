MÚSICA
Cantar per realçar la cultura i fer país
Lleidacanta compleix 15 edicions amb 1.200 cantaires
El diumenge 22 de novembre del 2009, diada de Santa Cecília, es va celebrar el primer Lleida Canta, reunint quatre corals de la ciutat i els voltants. L’any 2012, en la quarta edició, celebrada a la Pobla de Segur, ja es van assolir uns 500 cantaires que van omplir de cançons i bon ambient la jornada.
Des de llavors, la cita ha evolucionat fins al punt que, el diumenge 6 d’abril passat, va aplegar més de 1.200 cantaires de 40 agrupacions d’arreu de Catalunya en la quinzena edició, que va servir per commemorar els 100 anys del naixement del director musical Lluís Virgili, mestre i mentor de centenars de coralistes de Catalunya. La jornada va omplir de música els museus de la ciutat i va culminar amb un cant conjunt i multitudinari a la plaça Sant Joan, on també va començar la festa i va tenir lloc el moment més emotiu de la celebració: tots els cantaires reunits per cantar tots junts tres cançons dirigides per una de les filles de Virigili, Montserrat Virgili. Van interpretar El cant del poble, l’himne del Lleida Canta i l’himne de Catalunya Els Segadors.
Les quaranta corals van trobar-se a la plaça durant el matí i, després, es van repartir pel Museu Morera d’Art Contemporani, el Museu de Lleida, el Centre d’Art La Panera, La Casa dels Gegants, el Museu Roda Roda d’Automoció i la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni artístic i cultural d’aquests equipaments, amb el cant com a eina de promoció.