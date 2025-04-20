N'APPS I COLS
Canvis de cotxes
Si algú se’n va anar a dormir el 2015 i s’ha despertat fa uns minuts (cosa improbable) i fa una ullada pels principals mitjans dedicats als vehicles, s’adonarà que hi ha alguna cosa que ha canviat lleugerament en aquest ecosistema. I no ens referim a l’auge de la tecnologia, malgrat que podria ser, ja que aquesta columna parla de tecnologia. Parlo del nombre de marques que han aflorat com bolets, i que venen a atacar un panorama que històricament han dominat marques tan reconegudes com Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz o Seat, a casa nostra.
L’avenç de la tecnologia elèctrica i l’auge de l’economia asiàtica ha fet que des de –sobretot– la Xina arribin marques com BYD (Buid Your Dreams), NIO, Rivian, Lucid, Xpeng, Firefly, Jaecoo, Lynk, Omoda, Geely o, fins i tot, Xiaomi. Se sumen, als concessionaris, a altres marques que han aterrat a casa nostra, com la purament elèctrica Tesla, i que completen un mapa de marques que venen a competir amb força amb els gegants europeus i americans. Els asiàtics sumen tecnologia, navegació i costos més econòmics (mentre Trump ho permeti), mentre que els europeus sumen prestigi, confiança i qualitat, però s’afanyen mentrestant a accelerar els seus plans d’electrificació i digitalització per no quedar enrere.
A més, els de casa també han mogut fitxa i han fet coses tan curioses com tornar a la vida la marca espanyola Ebro, que la marca Cupra s’independitzi de Seat, o el retorn a mans xineses de la britànica MG. Més marques, models i tecnologies que ben segur que fan ballar el cap als consumidors, en un moment en què els preus, tot sigui dit, no paren d’augmentar.
Si fem un parèntesi veurem que, si girem la mirada cap al món de la tecnologia mòbil, ha passat una cosa molt semblant en els darrers deu o quinze anys, en els quals les potents Apple i Samsung han vist com marques com Xiaomi, Oppo, Oneplus o Huawei irrompien traient molta quota de mercats a les grans marques. De nou, preus a la baixa, competitivitat i tecnologia a l’abast de tothom. Com en el cas dels cotxes. Les coses canvien.