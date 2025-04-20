GASTROTECA
Les favetes de Lleida: un tresor verd amb sabor de tradició
De l’horta a la taula, aquest llegum primaveral continua enriquint la gastronomia lleidatana amb receptes tradicionals i creacions innovadores
Al cor de les terres de Lleida, on el sol generós acaricia camps fèrtils i la tradició agrícola es transmet de generació en generació, hi trobem un ingredient humil però extraordinàriament saborós i versàtil: les favetes. Aquestes petites beines verdes, plenes de tendres i dolços llegums, no són només un element bàsic de la dieta local, sinó que representen una part intrínseca de la identitat culinària lleidatana. Conegudes científicament com a vicia faba, pertanyen a la família de les lleguminoses i han estat cultivades per la humanitat durant mil·lennis. La seva adaptabilitat a diferents tipus de sòl i climes, juntament amb el seu alt valor nutritiu, les van convertir en un aliment essencial per a moltes cultures, inclosa la catalana i, per descomptat, la lleidatana.
A Lleida, les favetes gaudeixen d’un entorn propici per al seu creixement. La combinació de sòls rics i ben drenats, juntament amb les temperatures moderades de la primavera i la tardor –les èpoques principals de collita i sembra, respectivament–, permeten obtenir unes favetes de gran qualitat, amb una textura tendra i un sabor dolç i característic. Ara és el moment d’aquestes delicioses menges que podeu trobar a qualsevol mercat, i que comencen amb els xiulets (no perdeu l’oportunitat de menjar-los) fins a la fava, que madura i fins a finals de maig estaran creixent a l’horta, esperant que les collim i les cuinem fàcilment.
La importància de les favetes en la cuina lleidatana es manifesta en la gran varietat de plats ens els quals aquest llegum és el protagonista o l’ingredient clau. Des de les preparacions més senzilles i tradicionals fins a les creacions més innovadores de la gastronomia contemporània, les favetes demostren una versatilitat sorprenent. Un dels plats més emblemàtics és la fava ofegada, amb favetes tendres cuites a foc lent amb ceba, all i cansalada.
Un altre clàssic és la truita de favetes, que combina la suavitat del llegum amb la consistència dels ous. O les faves bullides amb força sal i deixatades amb allioli. En amanides fresques, la seva textura cruixent i el seu sabor delicat contrasten amb altres ingredients. I si les peleu, trobareu una suavitat i frescor mai vista. I si un dia voleu provar fer un humus amb les favetes, gaudireu i descobrireu una altra manera de menjar-les.
La temporada primaveral de favetes fresques és un esdeveniment gastronòmic esperat a Lleida amb plats que tornen, tot i que a moltes cases ja no hi ha la tradició del cossi entre les cames i les mans entrellaçant-se per obrir les tavelles que contenen els llegums verds d’una forma renal per cuinar-les. Les trobareu pelades en moltes fruiteries. Ara bé, si les compreu pelades, les haureu de cuinar de pressa, ja que un cop abandonen la seva pell s’oxiden ràpidament. Tot i això, el seu cultiu sostenible i la valoració dels productes locals asseguren un futur per a les favetes lleidatanes que són un tresor verd de la cuina lleidatana, un ingredient versàtil i saborós amb una llarga tradició i un gran valor nutritiu, que continua enriquint la gastronomia local i la Regió Mundial de la Gastronomia 2025.